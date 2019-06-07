Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T16:07Z
https://ria.ru/20190607/1555381355.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155538/10/1555381025_0:0:2428:1367_1036x0_80_0_0_e1d2d415a121058b5aa0bb8d0c8097cf.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин: России надо закрепиться на среднеевропейском уровне качества жизни

16:07
364
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. России в ближайшие годы нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучия людей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Сегодня объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около 30 тысяч долларов, на этом же уровне находятся сегодня и показатели стран Южной и Восточной Европы. Наша задача в ближайшие годы - не только войти в пятерку крупнейших экономик мира, в конечном счете, это не самоцель, а только средство. Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучия людей", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.
Исходя из этого, добавил президент, в РФ были сформированы национальные цели по росту экономики и доходов граждан, сокращению бедности, увеличению продолжительности жизни, по развитию образования и здравоохранения, сбережению окружающей среды.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
15:56
Путин призвал активнее привлекать частные капиталы в нацпроекты
391023
Обсудить 3
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Владимир ПутинЭкономика
Рекомендуем
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
Си Цзиньпин рассказал о прогулке по Неве с Путиным и процитировал песню
РИА
Новости
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Эксперты выяснили, сколько денег российские туристы тратят за рубежом
В Московской области задержали женщину, которая была в розыске 17 лет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко посетовал на сложную конкуренцию с Россией в сфере нефтепродуктов
Лента
новостей
В Египте девять человек погибли в ДТП
Марсианский вертолет НАСА, который отправится в космос вместе с ровером Марс-2020
Первый марсианский вертолет НАСА готов к полету на Марс
Инцидент с участием боевых кораблей России и США попал на видео
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Роскомнадзор не устраивает степень фильтрации Google, заявил Жаров
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин предложил компаниям развивать высокие технологии
Бари Алибасов
Представитель Алибасова рассказал о состоянии продюсера
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал активнее привлекать частные капиталы в нацпроекты
В Доминикане умерла туристка из России
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал подумать о развитии Центральной и Восточной Сибири
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:50На Украине подсчитали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40Джабаров призвал поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
16:31Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин
16:30Президент Болгарии напомнил, за что в республике благодарны России
16:29Словакия надеется, что Евросоюз и США не перейдут к торговой войне
16:28Путин отметил рост товарооборота со многими странами
16:27Прокуратура пообещала "разобраться" в ситуации с журналистом Голуновым
Лента новостейМолния