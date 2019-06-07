Путин: России надо закрепиться на среднеевропейском уровне качества жизни

"Сегодня объем ВВП по паритету покупательной способности на душу населения в России составляет около 30 тысяч долларов, на этом же уровне находятся сегодня и показатели стран Южной и Восточной Европы. Наша задача в ближайшие годы - не только войти в пятерку крупнейших экономик мира, в конечном счете, это не самоцель, а только средство. Нам нужно выйти и закрепиться на среднеевропейском уровне по всем основным параметрам, отражающим качество жизни и благополучия людей", - сказал Путин в ходе пленарного заседания ПМЭФ.