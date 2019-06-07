В Египте девять человек погибли в ДТП

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Девять человек погибли и 15 пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия в египетской провинции Асуан, сообщает портал издания "Youm7".
По его данным, автомобиль и микроавтобус столкнулись на дороге Асуан - Каир в пятницу утром. Большинство погибших - студенты университета Асуана. Пострадавшие доставлены в больницу.
Губернатор провинции Ахмад Ибрагим выразил соболезнования семьям погибших, пишет издание. Он также поручил главе департамента здравоохранения следить за состоянием пострадавших. Причины аварии выясняются.