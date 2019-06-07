Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers перед кредитной организацией в размере 39,5 миллиарда рублей, ведет переговоры по продаже площадок в России, рассказал журналистам на ПМЭФ предправления Ford Europe Стивен Армстронг.

"Мы открыты для переговоров о возможной продаже заводов другим компаниям. Я не могу раскрывать информацию о том, с кем мы ведем такие переговоры, но нашими площадками интересуются несколько различных компаний, которые видят возможности в том, чтобы обрести наши локальные производственные мощности во Всеволожске и Татарстане. Так что у нас еще будут новости, которыми мы сможем поделиться", - сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.

Отвечая на вопрос о долге перед ВЭБом, Армстронг заявил: "Мы достигли соглашения с банком на тему обслуживания долга, поэтому я рад тому сотрудничеству и поддержке, которую нам оказывает банк и российское правительство, это длительный процесс, но он очень важен - и мы довольны тем, как он протекает".

Топ-менеджер пояснил, что не будет вдаваться в подробности урегулирования долга. "Мы достигли соглашения с банком на тему того, как мы будем это делать, и сделка уже совершена", - добавил он. По словам Армстронга, новое СП не будет нести ответственности за прошлую кредитную линию, так как это было урегулировано в рамках прежнего СП между Ford и Sollers.

Ford Sollers получал кредит Внешэкономбанка в размере 39, 5 миллиарда рублей на расширение производства в России, однако в конце марта Ford принял решение завершить выпуск легковых машин в РФ к июлю, закрыть заводы в Набережных Челнах, Всеволожске и завод двигателей в Елабуге и покинуть российский рынок легковых автомобилей. Компания будет укреплять позиции на рынке легкого коммерческого транспорта (LCV) при помощи модели Transit, которая выпускается в Елабуге. Контроль в совместном предприятии с Sollers при этом перейдет к российской компании.