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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации кредита

16:05
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийЛоготип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Логотип американской автомобилестроительной компании Ford в автосалоне. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Ford договорился с ВЭБом о реструктуризации долга совместного предприятия Ford Sollers перед кредитной организацией в размере 39,5 миллиарда рублей, ведет переговоры по продаже площадок в России, рассказал журналистам на ПМЭФ предправления Ford Europe Стивен Армстронг.
"Мы открыты для переговоров о возможной продаже заводов другим компаниям. Я не могу раскрывать информацию о том, с кем мы ведем такие переговоры, но нашими площадками интересуются несколько различных компаний, которые видят возможности в том, чтобы обрести наши локальные производственные мощности во Всеволожске и Татарстане. Так что у нас еще будут новости, которыми мы сможем поделиться", - сказал он, отказавшись от дальнейших комментариев.
Отвечая на вопрос о долге перед ВЭБом, Армстронг заявил: "Мы достигли соглашения с банком на тему обслуживания долга, поэтому я рад тому сотрудничеству и поддержке, которую нам оказывает банк и российское правительство, это длительный процесс, но он очень важен - и мы довольны тем, как он протекает".
Топ-менеджер пояснил, что не будет вдаваться в подробности урегулирования долга. "Мы достигли соглашения с банком на тему того, как мы будем это делать, и сделка уже совершена", - добавил он. По словам Армстронга, новое СП не будет нести ответственности за прошлую кредитную линию, так как это было урегулировано в рамках прежнего СП между Ford и Sollers.
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Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумВЭБВнешэкономбанкFord MotorРоссия
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