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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Глава Иркутской области предложил скорректировать нормативы очистки Байкала

16:05
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© РИА Новости / Владимир Смирнов / Перейти в фотобанкСкала Шаманка и мыс Бурхан на острове Ольхон
Скала Шаманка и мыс Бурхан на острове Ольхон
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Скала Шаманка и мыс Бурхан на острове Ольхон. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Сергей Левченко сообщил РИА Новости, что неоднозначно относится к проекту приказа Минприроды РФ, устанавливающему новые нормативы очистки стоков озера Байкал, и выступает за его корректировку.
Ранее Минприроды РФ вынесло на общественное обсуждение проект приказа №63, который меняет нормативы вредного воздействия на Байкал. В его основу заложено исследование Байкальского института природопользования СО РАН. Ученые из Лимнологического института (ЛИН) СО РАН провели сравнительный анализ предлагаемого приказа и действующих нормативов, который показал, что проект предусматривает значительное увеличение сброса и концентраций опасных и высокоопасных химических веществ. Научный совет СО РАН по проблемам озера Байкал признал необходимость корректировки завышенных нормативов очистки. Ученые проанализируют лучшие и доступные технологии очистки сточных вод и озвучат свои предложения до середины июня.
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"Отношение к 63-му приказу, мягко говоря, неоднозначное … Во-первых … он не реализуется в части нескольких видов стоков в Байкал… (Очистка) возможна, но вопрос, сколько это будет стоить. (Реализация приказа) требует большого времени и больших средств", - сказал Левченко в рамках Петербургского международного экономического форума.
Он уточнил, что речь идет, в частности, о состоянии воды тех рек, которые впадают в Байкал, назвав в качестве примера реку Селенга, берущую начало в Монголии и протекающую по Бурятии.
При этом Левченко отметил, что считает приказ Минприроды "несомненно полезным" в части нормативов стоков очистных сооружений, в том числе действующих и будущих.
"И мы, администрация Иркутской области, и ученые здесь едины, и мы говорим о том, что в результате деятельности очистных сооружений в Байкал должна попадать вода, которая не хуже, чем вода самого Байкала. Поэтому, на мой взгляд, приказ надо просто диверсифицировать или сделать его более конкретным… чтобы в той части, где это реально и возможно, он действовал, а где (высокие) затраты и (долгий срок реализации) он должен быть немного другим", - считает Левченко.
Ранее заместитель председателя комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы Николай Будуев сообщил журналистам, что экологическая ситуация на Байкале тревожная из-за отсутствия современных очистных сооружений сточных вод, требуется строительство не менее 18 таких установок.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Сергей ЛевченкоИркутская областьОбщество
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