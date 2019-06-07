Глава Иркутской области предложил скорректировать нормативы очистки Байкала

"И мы, администрация Иркутской области, и ученые здесь едины, и мы говорим о том, что в результате деятельности очистных сооружений в Байкал должна попадать вода, которая не хуже, чем вода самого Байкала. Поэтому, на мой взгляд, приказ надо просто диверсифицировать или сделать его более конкретным… чтобы в той части, где это реально и возможно, он действовал, а где (высокие) затраты и (долгий срок реализации) он должен быть немного другим", - считает Левченко.