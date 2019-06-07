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РИА Новости

Первый марсианский вертолет НАСА готов к полету на Марс

16:02
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© NASA / JPL-Caltech Марсианский вертолет НАСА, который отправится в космос вместе с ровером "Марс-2020"
Марсианский вертолет НАСА, который отправится в космос вместе с ровером Марс-2020
© NASA / JPL-Caltech
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Экспериментальный летательный аппарат, который отправится на Марс вместе с новым ровером НАСА, успешно прошел вакуумные испытания и практически полностью готов к полету в космос. Об этом сообщает сайт Лаборатории реактивного движения НАСА.

"Мы рассчитываем завершить последние проверки и внести модификации в устройство аппарата в ближайшее время и доставить его в Лабораторию реактивного движения для интеграции с марсоходом к середине лета. При этом, надо понимать, что полного успеха мы достигнем только тогда, когда мы поднимемся в воздух Марса", — заявила Мими Онг (MiMi Aung), руководитель проекта.

В декабре 2012 года, после успешной посадки марсохода Curiosity в кратер Гейла на экваторе Марса и начала изучения тайн этого высохшего озера, руководство НАСА заявило о намерении создать еще один ровер, который должен отправиться на красную планету в 2020 году. По текущим планам НАСА, он осуществит посадку в кратере Йезеро на экваторе планеты в феврале 2021 года.
Как изначально подчеркивали в НАСА, этот марсоход по своей начинке будет полным наследником Curiosity - он будет основан на той же платформе, что и четвертый ровер НАСА, но при этом будет оснащен другим набором инструментов. Их главным предназначением будет не поиск следов воды, а проверка способности Марса в прошлом и сегодня поддерживать жизнь.
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Новый марсоход обойдется НАСА в более чем 2,1 млрд долларов СШАПятый марсоход НАСА, наследник ровера Curiosity, сборка которого сейчас началась в НАСА, обойдется космическому агентству США как минимум в 2,1 миллиарда долларов, что на 40% больше называвшихся изначально цифр.
Из-за проблем внешнеполитического характера этот марсоход, в отличие от двух других марсианских миссий НАСА, Curiosity и зонда Mars-Odyssey, не будет оснащен российским детектором воды NORD, который разрабатывался для этого ровера в ИКИ РАН группой Игоря Митрофанова.
С другой стороны, на борту "Марса-2020", пока не получившего официальное имя, будет установлен микрофон, что позволит нам впервые "услышать" звуки Марса, если запуск аппарат НАСА не будет отложен и он успеет сесть на его поверхность раньше российско-европейской миссии "Экзомарс".
Главной технической новацией пятого ровера НАСА станет небольшой дрон-вертолет, который будет помогать "большому брату" искать наиболее оптимальные зоны для поиска потенциальных следов жизни на поверхности четвертой планеты Солнечной системы.
Этот летательный аппарат уже был успешно собран и протестирован в Лаборатории реактивного движения НАСА в условиях, подобным тем, которые царят на Марсе, в том числе и при схожем уровне гравитации. Как надеются ученые, им удастся повторить подвиг братьев Райтов и стать первыми создателями "инопланетного" летающего аппарата через 118 лет после их первого полета.
Сейчас, как отмечает Онг, их детище прошло самую важную серию испытаний – температурные и вибрационные проверки внутри вакуумной камеры в сборке с системой, которая поможет ему подняться в воздух после посадки "Марса-2020" в кратер Йезеро. Эти тесты проходили в лабораториях компании "Локхид-Мартин", отвечавшей за разработки "стартовой платформы" для вертолета НАСА.
После того, как аппарат вернется в лабораторию реактивного движения, инженеры планируют установить на него более мощные солнечные батареи и завершить предполетную подготовку. Как ожидают специалисты агентства, аппарат будет полностью готов к полету на Марс в середине июля, когда он будет соединен с марсоходом.
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