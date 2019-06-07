Путин призвал активнее привлекать частные капиталы в нацпроекты

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума призвал руководителей регионов и своих полпредов в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов в нацпроекты и другие проекты развития.

"Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности Российского фонда прямых инвестиций, другие современные и эффективно работающие механизмы", - заявил Путин на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу.