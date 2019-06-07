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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин призвал активнее привлекать частные капиталы в нацпроекты

15:56
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе Петербургского международного экономического форума призвал руководителей регионов и своих полпредов в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов в нацпроекты и другие проекты развития.
"Пользуясь случаем, прошу глав регионов, полпредов президента в федеральных округах активизировать работу по привлечению частных капиталов и в национальные проекты, и в другие наши проекты развития, в том числе используя возможности Российского фонда прямых инвестиций, другие современные и эффективно работающие механизмы", - заявил Путин на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу.
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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