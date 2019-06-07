В ижевской больнице объяснили, для чего могли привязать пациента к кровати

УФА, 7 июн - РИА Новости. Главный врач ижевской больницы №2 Александр Сорокин, комментируя историю о том, как медики привязывали пожилого пациента к кровати, заявил, что в некоторых лечебных случаях санитарам необходимо фиксировать больных, чтобы они неосознанно не нанесли себе травму.

Ранее следователи Удмуртии организовали проверку по сообщению в соцсетях о жестоком обращении с пожилым пациентом в больнице №2 Ижевске. Сообщалось, что санитары на ночь привязали мужчину к кровати, в результате чего на его руках образовались "телесные повреждения".

Минздрав Удмуртии на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" написал, что прошла внутренняя проверка, и ситуацию, произошедшую в терапевтическом отделении БУЗ "ГКБ №2 МЗ УР", прокомментировал исполняющий обязанности главного врача больницы Александр Сорокин.

"Медицинская помощь пациенту оказывалась согласно утвержденного порядка и стандарта медицинской помощи. За время госпитализации пациент получил все необходимое лечение и выписан с улучшением. Действительно в некоторых лечебных случаях, связанных с травмами головы, частичным параличом, метод физического стеснения пациента - мягкая фиксация к кровати - бывает необходим, так как пациент неосознанно может нанести вред своему здоровью", - говорится в комментарии главврача.

По его словам, медсестры не могут осуществлять круглосуточный индивидуальный уход за пациентом и работа медсестры определяется выполнением назначений врача и индивидуальными особенностями ухода за пациентом в зависимости от заболевания и тяжести его состояния.

"Кроме лечебных манипуляций, медсестры подходят к больным для измерения давления и температуры два раза в день, кормления - пять раз, для смены подгузников и белья - по мере загрязнения. В работу санитарок входит замена постельного белья и удаление естественных оправлений. В подобном случае индивидуальный круглосуточный пост, нуждающимся в этом пациентам, в связи с особенностями течения заболеваний обеспечивается близкими родственниками на основании Гражданского кодекса РФ", - пишет Сорокин.