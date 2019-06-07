Число беженцев из Венесуэлы достигло четырех миллионов человек

ЖЕНЕВА, 7 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев из Венесуэлы достигло 4 миллиона человек, из них один миллион покинули страну с ноября 2018 года, говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу Агентством ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции.

По данным организаций, в конце 2015 года беженцев из Венесуэлы насчитывалось порядка 695 тысяч человек. Однако уже к середине 2019 года их число достигло 4 миллионов.

Венесуэльцев принимают у себя в основном страны Латинской Америки. В частности, в Колумбии находится 1,3 миллиона человек, в Перу - 768 тысяч, в Чили - 288 тысяч, в Эквадоре - 263 тысячи, в Бразилии - 168 тысяч и в Аргентине - 130 тысяч человек.

В этой связи УВКБ ООН и МОМ призывают оказывать помощь тем государствам, которые принимают у себя беженцев из Венесуэлы.