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РИА Новости

Число беженцев из Венесуэлы достигло четырех миллионов человек

15:52
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ЖЕНЕВА, 7 июн – РИА Новости, Елизавета Исакова. Количество беженцев из Венесуэлы достигло 4 миллиона человек, из них один миллион покинули страну с ноября 2018 года, говорится в совместном заявлении, распространенном в пятницу Агентством ООН по делам беженцев и Международной организацией по миграции.
По данным организаций, в конце 2015 года беженцев из Венесуэлы насчитывалось порядка 695 тысяч человек. Однако уже к середине 2019 года их число достигло 4 миллионов.
Венесуэльцев принимают у себя в основном страны Латинской Америки. В частности, в Колумбии находится 1,3 миллиона человек, в Перу - 768 тысяч, в Чили - 288 тысяч, в Эквадоре - 263 тысячи, в Бразилии - 168 тысяч и в Аргентине - 130 тысяч человек.
В этой связи УВКБ ООН и МОМ призывают оказывать помощь тем государствам, которые принимают у себя беженцев из Венесуэлы.
Директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин
09:52
Москва при необходимости готова направить в Венесуэлу военных специалистов
В Венесуэле 21 января начались массовые протесты против президента Николаса Мадуро вскоре после приведения его к присяге. Глава Национальной ассамблеи, подконтрольной оппозиции, Хуан Гуаидо незаконно провозгласил себя временным главой государства. Ряд стран Запада во главе с США заявили о его признании. Мадуро назвал Гуаидо марионеткой США. Россия, Китай, Турция и ряд других стран поддержали Мадуро как легитимного президента. В Москве назвали "президентский статус" Гуаидо несуществующим.
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