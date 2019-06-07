Опрос зафиксировал уменьшение доли россиян, не знающих слова гимна

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Доля россиян, не знающих слов гимна РФ, но знающих его мелодию, со временем уменьшается: в 2002 году их было 73%, в 2019 году - 34%, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение".

По данным ФОМ, 34% граждан знают мелодию российского гимна, но не знают слова. При этом в 2002 году таких людей было 73%, в 2014 - 49%, а в 2016 - 47%.

Более половины россиян (52%) ответили, что знают и слова, и мелодию гимна, в 2002 году так ответили лишь 14%, в 2014 - 35%, в 2016 - 47%. Среди молодых людей от 18 до 30 лет 78% знают и слова, и мелодию гимна, свидетельствуют данные опроса.

На вопрос, что изображено на гербе России, 80% граждан дали правильный ответ; на вопрос о внешнем виде флага РФ верно ответили 83%, следует из опроса ФОМ.

Символом России для 16% респондентов является российский герб, двуглавый орел; для 15% - флаг России, триколор, знамя; 6% - народ, люди; 5% - гимн РФ, отмечается в опросе. Три процента считают, что олицетворением России является русская душа и доброта, по 2% граждан назвали символом России силу, президента России Владимира Путина, Родину-мать и березки, 30% респондентов затруднились ответить, следует из опроса.