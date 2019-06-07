Суд на два месяца арестовал министра лесного комплекса Иркутской области

ИРКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Суд в Иркутске избрал региональному министру лесного комплекса, который обвиняется в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий, меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ региона.

Ранее сообщалось о задержании в московском аэропорту Шереметьево министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверды по уголовному делу о незаконном назначении, согласовании и проведении сплошной санитарной рубки в заповедном лесу "Туколонь" в Иркутской области. По версии следствия, в результате незаконной рубки на площади около 120 гектаров лесному фонду РФ был причинен ущерб на общую сумму около 748 миллионов рублей. Сергею Шеверде предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, совершенных с причинением тяжких последствий.

По данным следствия, обвиняемый, будучи осведомленным в отсутствии оснований для проведения сплошной санитарной рубки на территории государственного природного заказника, не принял мер к расторжению договоров купли-продажи лесных насаждений и к прекращению незаконных вырубок.