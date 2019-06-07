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РИА Новости
Туризм

Эксперты выяснили, сколько денег российские туристы тратят за рубежом

16:05
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкТуристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
Туристы в сувенирном магазине на одной из улиц в Эйлате
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Российские туристы в прошлом году увеличили траты на зарубежные поездки на 11,2%, до 34,5 миллиардов долларов, сообщает Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO).
Россия заняла седьмое место по расходам своих граждан на путешествия за границу, но показала самый быстрый рост этих трат среди стран первой десятки.
Больше всего денег на поездки в другие страны потратили китайские туристы – 277,3 миллиарда долларов (это на 5,2% больше, чем годом ранее). Второе место - у граждан США, которые оставили в других странах 144 миллиарда долларов (рост на 6,8%). На третьей позиции - Германия. Туристы из этой страны увеличили свои расходы всего на процент, до 94 миллиардов долларов.
Четвертую строчку рейтинга занимает Великобритания: траты британцев на отдых выросли на 3,4% и достигли 75 миллиардов долларов. Существенно – на 10,5% - увеличили расходы на турпоездки французы, до 48 миллиардов долларов.
В десятку стран, чьи граждане в поездках за рубеж тратят больше всего средств, вошли также Австралия, Канада, Южная Корея и Италия.
В прошлом году суммарные расходы на отдых за границей выросли на 4%, до 1,7 триллиона долларов.
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