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РИА Новости

"Нафтогаз" назвал условия для переговоров с Россией по газу

15:47
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкТабличка на здании компании "Нафтогаз-Украина"
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Табличка на здании компании "Нафтогаз-Украина". Архивное фото
КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" готов к переговорам с РФ по газу только с участием ЕС, любые новые контракты должны соответствовать европейским нормам, заявил в пятницу глава компании Андрей Коболев.
Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко заявил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причём для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%.
"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", - написал Коболев в Facebook.
По его словам, компания сейчас покупает газ в Европе в первом квартале - по 259 долларов, во втором квартале - по 212 долларов, в июле будет закупать по 178 долларов.
Украина прекратила закупку газа у РФ в ноябре 2015 года и после этого не использовала российское топливо при подготовке к отопительному сезону, закачивая в хранилища газ, закупленный по реверсу в Европе. Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года.
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