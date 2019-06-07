"Нафтогаз" назвал условия для переговоров с Россией по газу

КИЕВ, 7 июн – РИА Новости. НАК "Нафтогаз Украины" готов к переговорам с РФ по газу только с участием ЕС, любые новые контракты должны соответствовать европейским нормам, заявил в пятницу глава компании Андрей Коболев.

Ранее глава "Газпрома" Алексей Миллер по итогам встречи с украинскими политиками Виктором Медведчуком и Юрием Бойко заявил, что "Газпром" готов начать переговоры о прямых поставках газа на Украину, причём для конечного потребителя газ может быть дешевле на 25%.

"Мы всегда готовы к переговорам, но исключительно в трехстороннем формате, любые новые контракты должны заключаться на основе европейских норм и с уважением к решениям международных арбитражей", - написал Коболев в Facebook.

По его словам, компания сейчас покупает газ в Европе в первом квартале - по 259 долларов, во втором квартале - по 212 долларов, в июле будет закупать по 178 долларов.