Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T15:45Z
https://ria.ru/20190607/1555379752.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155536/50/1555365034_0:115:960:655_1036x0_80_0_0_c6c7b194f1e0afd404a534f2368b94a5.jpg
РИА Новости

В СПЧ попросили проверить действия по задержанию журналиста "Медузы"

15:45
174
© Фото : страница Ивана Голунова в социальной сетиИван Голунов
Иван Голунов
© Фото : страница Ивана Голунова в социальной сети
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
"В связи с тем, что задержание Голунова может быть связано с проводимыми журналистскими расследованиями, правозащитники обратились в прокуратуру Москвы и ГУ МВД России по городу Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий представителей правоохранительных органов в отношении журналиста при его задержании", - сообщается на сайте СПЧ.
Генеральный прокурор РФ Юрий Чайка на сессии Правовая среда как катализатор развития экономики. Защита прав инвесторов в рамках ПМЭФ-2019
13:26
Чайка прокомментировал задержание журналиста "Медузы"
Председатель СПЧ Михаил Федотов сообщил, что в ближайшие часы с задержанным должна встретиться член совета Ева Меркачева. "Уверен, что с ее помощью мы обретём больше ясности во всей этой истории. Надеюсь, коллеги Ивана Голунова продолжат его расследования: объективно, точно, неподкупно. Это было бы лучшим проявлением журналистской солидарности", - приведены слова Федотова.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело.
Ранее в "Медузе" подтвердили задержание Голунова, при этом заявив, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы".
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
12:14
Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы"
000003
Обсудить 0
Совет по правам человека при Президенте РФРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Иван Голунов
В ГД попросили Чайку проверить информацию о задержании журналиста "Медузы"
РИА
Новости
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" назвал условия для переговоров с Россией по газу
В ижевской больнице объяснили, для чего могли привязать пациента к кровати
Сотрудники полиции во время протестной акции против строительства храма Святой Екатерины у театра драмы в Екатеринбурге
Организатора пикета против храма в сквере на Урале оставили под арестом
Лента
новостей
Газовое месторождение во Львовской области Украины
В "Нафтогазе" назвали предложение "Газпрома" по скидке на газ причудливым
Украинские военные на линии разграничения в Донбассе
Украинские силовики размещают вооружение в жилых районах, заявили в ЛНР
Никита Белянкин
Задержаны еще трое фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Путин поручил разработать план цифровизации системы госуправления
Александр Жаров во время интервью на стенде МИА Россия сегодня в конгрессно-выставочном центре Экспофорум на Петербургском международном экономическом форуме. 6 июня 2019
Роскомнадзор не устраивает степень фильтрации Google, заявил Жаров
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин: России надо закрепиться на среднеевропейском уровне качества жизни
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин считает, что у происходящих в мире изменений нет аналогов в истории
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
В МИД возмутились приговором россиянке Осиповой в США
В Московской области задержали женщину, которая была в розыске 17 лет
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин отметил рост товарооборота со многими странами
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине подсчитали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
16:31Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин
16:30Президент Болгарии напомнил, за что в республике благодарны России
16:29Словакия надеется, что Евросоюз и США не перейдут к торговой войне
Лента новостейМолния