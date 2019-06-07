В СПЧ попросили проверить действия по задержанию журналиста "Медузы"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека обратился в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании журналиста "Медузы" Ивана Голунова.

"В связи с тем, что задержание Голунова может быть связано с проводимыми журналистскими расследованиями, правозащитники обратились в прокуратуру Москвы и ГУ МВД России по городу Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий представителей правоохранительных органов в отношении журналиста при его задержании", - сообщается на сайте СПЧ.

Председатель СПЧ Михаил Федотов сообщил, что в ближайшие часы с задержанным должна встретиться член совета Ева Меркачева. "Уверен, что с ее помощью мы обретём больше ясности во всей этой истории. Надеюсь, коллеги Ивана Голунова продолжат его расследования: объективно, точно, неподкупно. Это было бы лучшим проявлением журналистской солидарности", - приведены слова Федотова.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению столичной полиции, 6 июня в центре Москвы при досмотре у журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон. Полиция сообщила, что, кроме того, дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело.