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РИА Новости

В ГД попросили Чайку проверить информацию о задержании журналиста "Медузы"

15:44
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© Фото : страница Ивана Голунова в FacebookИван Голунов
Иван Голунов
© Фото : страница Ивана Голунова в Facebook
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о задержании журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова.
О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению московской полиции, при досмотре журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон.
Полиция сообщила, что дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.
"Прошу Генеральную прокуратуру РФ провести проверку информации о задержании Ивана Голунова и в случае выявления нарушений действующего законодательства принять необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в запросе Шаргунова, опубликованном в его Telegram-канале.
Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева
12:14
Омбудсмен взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы"
Ранее в "Медузе" подтвердили задержание Голунова, при этом заявив, что, по словам самого журналиста, наркотики ему подбросили. Московский омбудсмен по правам человека Татьяна Потяева сообщила РИА Новости, что взяла под контроль ситуацию с задержанным журналистом "Медузы". Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что обратился в прокуратуру и ГУ МВД по Москве с просьбой проверить законность и обоснованность действий полиции при задержании Голунова.
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