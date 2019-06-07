В ГД попросили Чайку проверить информацию о задержании журналиста "Медузы"

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Депутат Госдумы Сергей Шаргунов обратился к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой проверить информацию о задержании журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова.

О задержании Голунова стало известно в пятницу утром. По заявлению московской полиции, при досмотре журналиста нашли пять свертков с порошкообразным веществом. Впоследствии экспертиза определила, что это наркотик мефедрон.

Полиция сообщила, что дома у задержанного "также обнаружены три пакета и сверток с порошкообразным веществом, а также весы". Возбуждено уголовное дело. Сам Голунов утверждает, что наркотики ему подбросили.

"Прошу Генеральную прокуратуру РФ провести проверку информации о задержании Ивана Голунова и в случае выявления нарушений действующего законодательства принять необходимые меры прокурорского реагирования", - говорится в запросе Шаргунова, опубликованном в его Telegram-канале.