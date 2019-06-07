Путин предложил компаниям развивать высокие технологии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил российским компаниям стать головными партнёрами государства в развитии передовых высокотехнологических направлений.
"Предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а также ведущим российским частным компаниям стать головными партнёрами государства в развитии сквозных научно-технологических направлений: это, как я уже говорил, - искусственный интеллект и другие цифровые технологии", - заявил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что к таким технологиям в частности относится новые материалы, геномные технологии для сельского хозяйства, медицины и промышленности, портативные источники энергии и технологии ее передачи и хранения.