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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин предложил компаниям развивать высокие технологии

15:43
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин предложил российским компаниям стать головными партнёрами государства в развитии передовых высокотехнологических направлений.
"Предлагаю нашим компаниям с государственным участием, а также ведущим российским частным компаниям стать головными партнёрами государства в развитии сквозных научно-технологических направлений: это, как я уже говорил, - искусственный интеллект и другие цифровые технологии", - заявил Путин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.
Он отметил, что к таким технологиям в частности относится новые материалы, геномные технологии для сельского хозяйства, медицины и промышленности, портативные источники энергии и технологии ее передачи и хранения.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
14:57
Путин пообещал поддержку компаниям, инвестирующим в высокие технологии
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Владимир ПутинТехнологииЭкономика
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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