Юрист назвал минусы частных камер фиксации нарушений ПДД

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Когда фотокамеры на автодорогах устанавливает государство, оно стремится улучшить общественный порядок, когда частный бизнес – речь идет только о заработке, заявил РИА Новости партнер юридической фирмы "ФБК Право" кандидат юридических наук Александр Ермоленко.

Так он прокомментировал инициативу депутатов Госдумы от ЛДПР, которые предложили запретить частные системы фото- и видеофиксации ПДД, оставив это право только государству.

"Когда одни граждане начинают охотиться за другими, возникает вопрос – а зачем нам государство? Обеспечение общественного порядка - это функция государства. Передача таких функций частным лицам говорит о слабости госвласти", - считает юрист.

По его словам, когда ГИБДД разрешила такую практику, она признала, что ее сил не хватает.

"Главная проблема, когда мы передаем защиту общественного порядка в руки частного лица, в том, что частные лица не имеют интереса соблюдения общественного порядка, а имеют интерес заработать", - сказал Ермоленко.

По его мнению, это хороший законопроект, "хоть и начинается со слова "запретить"": в нынешней политической и экономической ситуации "добавление каких-то людей, которые будут зарабатывать на штрафах, это лишнее".