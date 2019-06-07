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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин поручил разработать план цифровизации системы госуправления

15:42
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с главами регионов представить конкретный план по трансформации системы государственного управления на основе цифровых технологий.
"И в целом нам необходимо в самые сжатые сроки обеспечить трансформацию системы государственного управления на основе цифровых технологий, таким образом кардинально повысить эффективность всех уровней управления, скорость и качество принятия решений", - заявил Путин на пленарной сессии Петербургского экономического форума в пятницу,
"Я прошу правительство совместно с руководителями регионов представить на этот счет конкретный план действий, мы много раз об этом уже говорили", - продолжил глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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