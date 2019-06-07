Путин поручил разработать план цифровизации системы госуправления

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ совместно с главами регионов представить конкретный план по трансформации системы государственного управления на основе цифровых технологий.
"И в целом нам необходимо в самые сжатые сроки обеспечить трансформацию системы государственного управления на основе цифровых технологий, таким образом кардинально повысить эффективность всех уровней управления, скорость и качество принятия решений", - заявил Путин на пленарной сессии Петербургского экономического форума в пятницу,
"Я прошу правительство совместно с руководителями регионов представить на этот счет конкретный план действий, мы много раз об этом уже говорили", - продолжил глава государства.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.