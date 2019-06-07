Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T15:34Z
https://ria.ru/20190607/1555378864.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155537/72/1555377262_0:0:3090:1739_1036x0_80_0_0_c0315733734471f8b6e0613e66a8abb0.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Платформа "Россия - страна возможностей" будет прозрачнее, заявил Путин

15:34
167
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Платформа "Россия - страна возможностей" будет развиваться и станет более прозрачной и эффективной, завил президент РФ Владимир Путин.
По словам президента, платформа "Россия - страна возможностей" направлена на личностный и профессиональный рост. Проходящие в ее рамках конкурсы, соревнования, олимпиады открыты для школьников, молодежи, людей разных возрастов, участников не только из России, но и из других стран.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
15:04
Путин анонсировал появление в России так называемого цифрового омбудсмена
"Подобный проект, по своему масштабу не имеет аналогов. Только в 2018-19 годах он охватил свыше одного миллиона 600 тысяч человек. Обязательно будем развивать эту систему, делать ее более эффективной и прозрачной, потому что чем больше смелых и талантливых людей будет приходить в бизнес и науку, госуправление и социальную сферу, тем успешнее мы сможем решать задачи развития, тем выше будет и глобальная конкурентоспособность нашей страны", - сказал Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
Он также отметил, что для новых отраслей потребуются и специалисты с новыми знаниями. "Для этого активно модернизируем программы и содержание образования. В августе, как вы знаете, в Казани мы принимаем чемпионат мира по профессиональному мастерству Worldskills, в рамках которого по инициативе России впервые пройдут соревнования по компетенциям будущего, в том числе по таким направлениям, как машинное обучение и большие данные, технологии композитов, квантовые технологии", - отметил Путин.
Глава государства пожелал российской команде и всем участников успехов.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
15:01
Путин заявил о дальнейшей либерализации в отношениях с бизнесом
100015
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Владимир ПутинРоссияСанкт-ПетербургЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях ПМЭФ-2019
Путин поручил разработать план цифровизации системы госуправления
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин считает, что у происходящих в мире изменений нет аналогов в истории
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
Си Цзиньпин рассказал о прогулке по Неве с Путиным и процитировал песню
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал на деле учитывать интересы развивающихся стран
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин: России надо закрепиться на среднеевропейском уровне качества жизни
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Россия готова к вызовам и переменам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал подумать о развитии Центральной и Восточной Сибири
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин рассказал о новых драйверах сотрудничества России и Китая
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
У Симоньян нет претензий к "Эху Москвы" и Венедиктову
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал условия выработки устойчивой модели мирового развития
В центре Днепра разрисовали памятник Кучме, сообщили СМИ
Газовое месторождение во Львовской области Украины
В "Нафтогазе" назвали предложение "Газпрома" по скидке на газ причудливым
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России запросило у центра в Портон-Дауне данные о ЧП в Солсбери
Российские флаги на митинге партии Народная воля в Севастополе
Опрос зафиксировал уменьшение доли россиян, не знающих слова гимна
Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон
Суд в Лондоне отклонил иск против Джонсона за его высказывания перед Brexit
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:44Президент Болгарии заявил о планах страны стать одним из газовых центров
17:41Начальник ГУ МВД по Москве взял на контроль расследование дела Голунова
17:40Си Цзиньпин рассказал об инициативе "Один пояс - один путь"
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
Лента новостейМолния