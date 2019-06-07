Зеленский собирается посетить съезд партии "Слуга народа"

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить съезд партии "Слуга народа", который пройдет в воскресенье в Киеве, сообщает в пятницу агентство Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить съезд партии "Слуга народа", который пройдет в воскресенье в Киеве, сообщает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник.

Ранее пресс-служба партии сообщила, что съезд "Слуги народа" пройдет в субботу в Киеве, на нем будет обнародован и утвержден список кандидатов в депутаты. Позже пресс-служба сообщила, что съезд перенесли на воскресенье.

"Он должен быть (на съезде)", - приводит слова собеседника агентство. Других подробностей он не сообщил.