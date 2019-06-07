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РИА Новости

Зеленский собирается посетить съезд партии "Слуга народа"

15:34
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВыступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
Выступление президента Украины Владимира Зеленского на iForum-2019
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский планирует посетить съезд партии "Слуга народа", который пройдет в воскресенье в Киеве, сообщает в пятницу агентство "Украинские новости" со ссылкой на источник.
Ранее пресс-служба партии сообщила, что съезд "Слуги народа" пройдет в субботу в Киеве, на нем будет обнародован и утвержден список кандидатов в депутаты. Позже пресс-служба сообщила, что съезд перенесли на воскресенье.
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"Он должен быть (на съезде)", - приводит слова собеседника агентство. Других подробностей он не сообщил.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. Досрочные выборы в Раду пройдут по смешанной системе - половина депутатского корпуса (225 человек) будет избрана по партийным спискам, половина - в мажоритарных округах. Участвовать в выборах могут только партии, проходной барьер составит 5%.
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