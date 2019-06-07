В МИД возмутились приговором россиянке Осиповой в США

"Возмущены приговором суда США, вынесенным российской гражданке Богдане Осиповой. Её арестовали в штате Канзас около двух лет назад по нелепому обвинению в похищении собственных детей, которых она ранее увезла в Россию из-за домашнего насилия со стороны бывшего американского супруга, и приговорили к 7 годам тюремного заключения. При этом совершенно законные требования к нему о выплате алиментов были инкриминированы ей в качестве "вымогательства". Речь идет о новом случае заведомой предвзятости "правосудия" США к гражданам России", - заявила Захарова.

"За время предварительного заключения она неоднократно подвергалась унижениям в связи со своим российским гражданством. Судебное заседание проходило в атмосфере демонстративно негативного отношения американского судьи к нашей соотечественнице и нескрываемой симпатии к ее бывшему мужу-американцу и прочим обвинителям. Фактически Осипова находится в американской тюрьме на положении заложника. Ей неоднократно предлагали и продолжают предлагать существенно уменьшить срок заключения, если она вернет в США малолетних дочерей, имеющих российское гражданство и живущих на попечении родственников в Калининграде", - отметила также Захарова.

Осипова покинула США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли, немного позднее у нее родился еще один ребенок. Брайан Мобли добился в американском суде развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. Суд в США предписал вернуть детей в Америку. Осипова в сентябре 2017 году приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но это не было сделано. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.