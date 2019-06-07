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РИА Новости

В МИД возмутились приговором россиянке Осиповой в США

15:34
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. МИД РФ возмущен приговором гражданке РФ Богдане Осиповой в США и требует ее освободить, заявила представитель министерства Мария Захарова.
"Возмущены приговором суда США, вынесенным российской гражданке Богдане Осиповой. Её арестовали в штате Канзас около двух лет назад по нелепому обвинению в похищении собственных детей, которых она ранее увезла в Россию из-за домашнего насилия со стороны бывшего американского супруга, и приговорили к 7 годам тюремного заключения. При этом совершенно законные требования к нему о выплате алиментов были инкриминированы ей в качестве "вымогательства". Речь идет о новом случае заведомой предвзятости "правосудия" США к гражданам России", - заявила Захарова.
По ее оценке, Осипова "в полной мере ощутила на себе подход по принципу "русская - значит виновна".
"За время предварительного заключения она неоднократно подвергалась унижениям в связи со своим российским гражданством. Судебное заседание проходило в атмосфере демонстративно негативного отношения американского судьи к нашей соотечественнице и нескрываемой симпатии к ее бывшему мужу-американцу и прочим обвинителям. Фактически Осипова находится в американской тюрьме на положении заложника. Ей неоднократно предлагали и продолжают предлагать существенно уменьшить срок заключения, если она вернет в США малолетних дочерей, имеющих российское гражданство и живущих на попечении родственников в Калининграде", - отметила также Захарова.
Богдана Осипова
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Мать Осиповой заявила, что над ее дочерью издевались во время ареста
"Требуем от властей США прекратить правовой произвол и освободить Осипову", - сказала она.
Осипова покинула США в 2014 году с ребенком от первого брака и годовалой дочерью ее мужа Брайана Мобли, немного позднее у нее родился еще один ребенок. Брайан Мобли добился в американском суде развода и решения о предоставлении ему безраздельной опеки над двумя общими с Осиповой детьми. Суд в США предписал вернуть детей в Америку. Осипова в сентябре 2017 году приехала в США одна для урегулирования споров с мужем, была арестована ФБР и с тех пор содержалась под стражей. В определенный момент под давлением следствия она согласилась на вывоз детей обратно в США, но это не было сделано. Российский суд назначил опекуном детей родственницу Осиповой.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
15:17
Москалькова прокомментировала приговор россиянке Осиповой в США
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Богдана ОсиповаМария ЗахароваРоссияСШАВ мире
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