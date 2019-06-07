Паслер: соглашение с ВТБ даст импульс предпринимательству в Оренбуржье

"Без сотрудничества с ведущими российскими кредитно-финансовыми структурами перезагрузка промышленного комплекса региона, развитие предпринимательской инициативы невозможны. Я неоднократно подчеркивал, что в области непростая ситуация в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве. Проблем много и надо их решать. Мы обсудили вопросы взаимодействия и подписали соглашение, в том числе о поддержке малого и среднего бизнеса. Его развитие является одним из ключевых направлений в деле укрепления экономики региона", - привели слова Паслера в пресс-службе губернатора и правительства региона.