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РИА Новости
Оренбургская область

Паслер: соглашение с ВТБ даст импульс предпринимательству в Оренбуржье

15:31
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© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской областиВрио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер
© Фото : пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области
ОРЕНБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер и заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Денис Бортников подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в социальной и экономической сферах, в том числе, о поддержке малого и среднего бизнеса.

"Без сотрудничества с ведущими российскими кредитно-финансовыми структурами перезагрузка промышленного комплекса региона, развитие предпринимательской инициативы невозможны. Я неоднократно подчеркивал, что в области непростая ситуация в промышленности, предпринимательстве, сельском хозяйстве. Проблем много и надо их решать. Мы обсудили вопросы взаимодействия и подписали соглашение, в том числе о поддержке малого и среднего бизнеса. Его развитие является одним из ключевых направлений в деле укрепления экономики региона", - привели слова Паслера в пресс-службе губернатора и правительства региона.

Глава Оренбуржья добавил, что в рамках реализации национальных проектов за 5 лет область планирует увеличить количество предпринимателей на 64 тысячи человек.
Соглашение о сотрудничестве, подписанное главой региона, предусматривает взаимодействие в области реализации экономической, инвестиционной и социальной политик, в частности, в сферах внедрения современных банковских технологий, поддержки инновационного развития промышленного комплекса, технического перевооружения и модернизации предприятий, кредитования в рамках региональных и государственных программ поддержки бизнеса.
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