Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T15:26Z
https://ria.ru/20190607/1555378075.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/152455/47/1524554793_0:152:1472:980_1036x0_80_0_0_4186f74b11ec8b796de791e76fb52f91.jpg
РИА Новости

Названы самые популярные кроссоверы в России

15:26
3014
© Фото : Hyundai Motor CompanyHyundai Creta Limited Edition
Hyundai Creta Limited Edition
© Фото : Hyundai Motor Company
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых продаваемых кроссоверов в России по итогам мая.
Лидером рейтинга стал Hyundai Creta с результатом в 5781 реализованных автомобилей. На второй строчке разместился внедорожник Renault Duster — этой модели отдали предпочтение 3278 покупателей. Третье место досталось Volkswagen Tiguan с показателем в 2915 реализованных единиц техники.
Четвертой стала KIA Sportage — в мае 2860 автовладельцев остановили свой выбор на этой машине. Замыкает пятерку рейтинга Toyota RAV4 с тиражом 2519 авто.
В десятку лидеров также вошли LADA 4x4 (2392 единиц), Renault Kaptur (2190 единиц), Skoda Kodiaq (1907 единиц), Hyundai Tucson (1776 единиц) и Mitsubishi Outlander (1767 единиц).
Автомобиль Lexus LX Superior
4 марта, 20:12
Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России
022051
Обсудить 0
РоссияАвто
Рекомендуем
Газовое месторождение во Львовской области Украины
В "Нафтогазе" назвали предложение "Газпрома" по скидке на газ причудливым
РИА
Новости
Инцидент с участием боевых кораблей России и США попал на видео
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Миллер заявил о готовности "Газпрома" продавать газ Украине со скидкой
Пять украинских оппозиционных партий объединились для участия в выборах
Лента
новостей
Табличка на здании компании Нафтогаз-Украина
"Нафтогаз" назвал условия для переговоров с Россией по газу
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал главный источник нестабильности в мире
В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин считает, что у происходящих в мире изменений нет аналогов в истории
Девушка с электронной сигаретой
Ученые назвали еще одно опасное качество электронных сигарет
Председатель КНР Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться технологиями 5G
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019 (ПМЭФ-2019)
Си Цзиньпин рассказал о прогулке по Неве с Путиным и процитировал песню
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Пункт технического осмотра автомобилей
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине подсчитали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
16:31Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин
16:30Президент Болгарии напомнил, за что в республике благодарны России
16:29Словакия надеется, что Евросоюз и США не перейдут к торговой войне
Лента новостейМолния