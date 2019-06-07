Названы самые популярные кроссоверы в России

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Эксперты аналитического агентства "Автостат" составили список самых продаваемых кроссоверов в России по итогам мая.
Лидером рейтинга стал Hyundai Creta с результатом в 5781 реализованных автомобилей. На второй строчке разместился внедорожник Renault Duster — этой модели отдали предпочтение 3278 покупателей. Третье место досталось Volkswagen Tiguan с показателем в 2915 реализованных единиц техники.
Четвертой стала KIA Sportage — в мае 2860 автовладельцев остановили свой выбор на этой машине. Замыкает пятерку рейтинга Toyota RAV4 с тиражом 2519 авто.
В десятку лидеров также вошли LADA 4x4 (2392 единиц), Renault Kaptur (2190 единиц), Skoda Kodiaq (1907 единиц), Hyundai Tucson (1776 единиц) и Mitsubishi Outlander (1767 единиц).
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