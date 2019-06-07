Названы самые популярные кроссоверы в России

Лидером рейтинга стал Hyundai Creta с результатом в 5781 реализованных автомобилей. На второй строчке разместился внедорожник Renault Duster — этой модели отдали предпочтение 3278 покупателей. Третье место досталось Volkswagen Tiguan с показателем в 2915 реализованных единиц техники.