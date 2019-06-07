Редакции Sputnik в Грузии, Армении и Молдове отметили 220-летие Пушкина

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Армения, Грузия и Молдавия – это те земли, в которых бывал Пушкин и посещение которых наложило заметный отпечаток на его творчество. Неудивительно, что 220-летие великого поэта в Ереване, Тбилиси и Кишиневе отметили в четверг с особой теплотой и размахом.

Так, в Российском центре науки и культуры в столице Армении состоялось награждение участников республиканского конкурса художественной декламации произведений А.С. Пушкина "Гений русской поэзии". В нем приняли участие более 200 школьников. Записи 53 наиболее выразительных выступлений будут выложены в интернет, а на основе 23 работ снимут короткометражный фильм.

Как рассказала корреспонденту Sputnik Армения председатель Армянской ассоциации учителей русского языка и литературы, член жюри конкурса Лилия Баласанян, самыми популярными среди участников произведениями оказались "Зимний вечер", "Ангел", "Заклинание", "Письмо Татьяны к Онегину". По-настоящему поразил членов жюри и публику в целом 14-летний мальчик с проблемами зрения Мурад Хачатрян. Вначале он невероятно трогательно прочитал стихотворение "О дева-роза, я в оковах" на русском языке, не оставив равнодушным ни одного человека в зале. Но когда он продекламировал то же произведение уже на армянском, не обошлось без слез – не разрыдаться удалось лишь единицам.

стихотворений "На холмах Грузии лежит ночная мгла" читал ведущий актер Тбилисского академического государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова и Свободного театра Иванэ Курасбедиани. Видео декламации можно посмотреть на сайте Sputnik Грузия. В Тбилиси у памятника Пушкинустихотворений "На холмах Грузии лежит ночная мгла" читал ведущий актер Тбилисского академического государственного русского драматического театра им. А. С. Грибоедова и Свободного театра Иванэ Курасбедиани. Видео декламации можно посмотреть на сайте

Как напомнил в публикации на Sputnik Грузия известный грузинский и российский журналист Бесик Пипия, именно в Тифлисе поэт отпраздновал свое 30-летие. В честь него был устроен торжественный вечер в одном из загородных садов на берегу Куры. Вот как, в частности, описывал банкет его участник Константин Савостьянов, служивший в канцелярии тифлисского военного губернатора: "Все веселились от души, разговаривали, шутили, смеялись, и одушевление всех было общее. Тут была и зурна, и тамаша, и лезгинка, и заунывная персидская песня, и Ахало, и Алаверды, и Якши-ол, и Байрон был на сцене, и все европейское, западное смешалось с восточно-азиатским разнообразием в устах образованной молодежи, и скромный Пушкин наш приводит в восторг всех, забавляя, восхищая милыми рассказами и каламбурами… Когда европейский оркестр во время заздравного тоста Пушкина заиграл марш, на русского Торквато надели венок из цветов, посадили в кресло и начали его поднимать на плечах своих товарищей при беспрерывном ура, заглушавшем гром полного оркестра музыки".

В редакционном центре Sputnik Молдова директор Государственного театра им. А. П. Чехова Константин Харет прочитал стихотворение "Я вас любил" . А в радиостудии агентства кишиневец Василий Руснак рассказал историю о том, как горожане в 60-70 годы заботились о доме-музее Пушкина. Создатель и первый директор музея Борис Алексеевич Трубецкой был заядлым футбольным болельщиком, и на улице, названной в честь великого поэта, образовался своеобразный "спортивный читальный зал". Как-то именно там "декабрист", как его прозвали в Кишиневе, и познакомил Руснака со своим молчаливым другом по имени Орест.

"Однажды в январе я встретил Ореста на троллейбусной остановке с лопатой, замотанной в тряпку, – вспоминает Руснак.– На вопрос: "Кто объявил субботник?", он ответил: "Никто. Просто двор одного хорошего человека засыпало снегом. Человека уже нет на свете, но ведь люди могут". Пошли вместе. По пути на той же улице Пушкина к нам присоединилось еще несколько человек… Узкую калитку между двумя домами открыл Борис Алексеевич. Дом Пушкина.. И не было в этой истории ни митингов, ни речей, ни желания покрасоваться на фоне Пушкина. Просто соседи пришли, разной национальности, разного возраста. Много лет в январе, не сговариваясь, приходили в этот двор разные люди. Их объединяло простое правило: "человека уже нет на свете, но ведь люди могут прийти помянуть"".

"А молчаливого друга Бориса Алексеевича звали Орест Николаевич Гумилев. Это был сын поэта Николая Гумилева", – закончил рассказ Василий Руснак.