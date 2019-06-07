В ДНР планируют запустить "электронную очередь" в паспортные столы

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. "Электронная очередь" в отделения миграционной службы самопровозглашенной Донецкой народной республики будет запущена 1 июля, сообщил в пятницу журналистам министр связи ДНР Виктор Яценко.

Прием документов на получение российского паспорта в ДНР начали с 7 мая. Обязательное условие – наличие паспорта гражданина республики.

"Эта электронная очередь не только для (получения) российских паспортов, это очередь в паспортный стол. Мы планируем запустить этот проект 1 июля. Это электронная очередь, но запись на нее только очно", - сказал Яценко.

По его словам, запись будет вестись в отделениях "Почты Донбасса". Обратившийся сможет выбрать дату и время, в которое ему нужно будет явиться в отделение миграционной службы по тому или иному вопросу.