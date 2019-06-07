В ДНР планируют запустить "электронную очередь" в паспортные столы

ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. "Электронная очередь" в отделения миграционной службы самопровозглашенной Донецкой народной республики будет запущена 1 июля, сообщил в пятницу журналистам министр связи ДНР Виктор Яценко.
Прием документов на получение российского паспорта в ДНР начали с 7 мая. Обязательное условие – наличие паспорта гражданина республики.
"Эта электронная очередь не только для (получения) российских паспортов, это очередь в паспортный стол. Мы планируем запустить этот проект 1 июля. Это электронная очередь, но запись на нее только очно", - сказал Яценко.
По его словам, запись будет вестись в отделениях "Почты Донбасса". Обратившийся сможет выбрать дату и время, в которое ему нужно будет явиться в отделение миграционной службы по тому или иному вопросу.
"Человек будет получать код по смс и напоминание, когда ему нужно прийти в паспортный стол. Не нужно будет в 2 ночи просыпаться и ехать под стены миграционки. Приходите в отделение почты, регистрируетесь и в назначенный день приходите. Пришли сдали документы и все", - добавил Яценко.