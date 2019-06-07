Путин считает, что у происходящих в мире изменений нет аналогов в истории

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Скорость и масштаб происходящих изменений в мире не имеют аналогов в истории, и в наступающей эпохе странам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения общих задач, считает президент РФ Владимир Путин.

"Дамы и господа, дорогие друзья, сегодня в России мы приступили к реализации действительно стратегических, долгосрочных программ, многие из которых, без преувеличения, носят глобальный характер. Скорость и масштаб происходящих изменений в мире не имеют аналогов в истории, и в наступающей эпохе нам важно слышать друг друга, объединять усилия для решения общих задач", - сказал Путин в ходе пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).