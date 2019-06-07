В Архангельске планируют построить единый центр управления сетями

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и гендиректор "Россети Северо-Запад" Артем Пидник в рамках петербургского экономического форума подписали соглашение, которое предусматривает создание в регионе единого центра управления сетями, сообщила пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что соглашение о взаимодействии по цифровизации электросетевого комплекса региона предусматривает стратегическое партнерство в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030".

Документ регулирует взаимодействие энергокомпании и правительства региона по вопросам модернизации электросетевого комплекса, внедрения инноваций, снижения потерь в сетях.

"Артем Пидник отметил, что в рамках проекта компания планирует запустить в Архангельске единый центр управления сетями региона (ЕЦУС). Это позволит объединить 25 диспетчерских пунктов в одной централизованной точке управления электрическими сетями 0,4-110 кВ Архангельской области", - говорится в сообщении.

Глава Поморья, в свою очередь, отметил, что правительство Архангельской области и компания "Россети Северо-Запад" ведут конструктивный диалог. "Соглашение в очередной раз подтверждает актуальность нашего взаимодействия и необходимость согласованных действий по всем направлениям. Нам необходимо продолжать совершенствование сложной и разветвленной системы электроснабжения региона. И при этом координация наших действий очень важна", - цитирует пресс-служба слова Орлова.