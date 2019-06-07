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РИА Новости
Архангельская область

В Архангельске планируют построить единый центр управления сетями

15:18
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкГорода России. Архангельск
Города России. Архангельск
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Игорь Орлов и гендиректор "Россети Северо-Запад" Артем Пидник в рамках петербургского экономического форума подписали соглашение, которое предусматривает создание в регионе единого центра управления сетями, сообщила пресс-служба правительства региона.
Отмечается, что соглашение о взаимодействии по цифровизации электросетевого комплекса региона предусматривает стратегическое партнерство в рамках реализации концепции "Цифровая трансформация 2030".
Документ регулирует взаимодействие энергокомпании и правительства региона по вопросам модернизации электросетевого комплекса, внедрения инноваций, снижения потерь в сетях.

"Артем Пидник отметил, что в рамках проекта компания планирует запустить в Архангельске единый центр управления сетями региона (ЕЦУС). Это позволит объединить 25 диспетчерских пунктов в одной централизованной точке управления электрическими сетями 0,4-110 кВ Архангельской области", - говорится в сообщении.

Глава Поморья, в свою очередь, отметил, что правительство Архангельской области и компания "Россети Северо-Запад" ведут конструктивный диалог. "Соглашение в очередной раз подтверждает актуальность нашего взаимодействия и необходимость согласованных действий по всем направлениям. Нам необходимо продолжать совершенствование сложной и разветвленной системы электроснабжения региона. И при этом координация наших действий очень важна", - цитирует пресс-служба слова Орлова.
Премьер-министр республики Адыгея Мурат Кумпилов
Вчера, 17:16
Адыгея и "Россети" на ПМЭФ подписали соглашения о модернизации энергосетей
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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