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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Чемезов назвал Superjet "прекрасной машиной", но не без детских болезней

15:18
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСамолет Sukhoi Superjet 100
Самолет Sukhoi Superjet 100
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Sukhoi Superjet 100 - отличный самолет, хотя у него и есть детские болезни, заявил в пятницу журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
"Это отличная машина, прекрасная машина. Ну, есть детские болезни. [СМИ] пишут, когда отложили рейс Superjet, но в процентом соотношении процентов 70 отказов всех выпадает на Boeing, на Airbus", - сказал Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме.
Хвостовая часть самолета SSJ-100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево
15:09
Чемезов заявил, что ему известны предварительные итоги по аварии SSJ100
Внимание общественности к Superjet оказалось приковано после инцидента 5 мая, когда самолет "Аэрофлота" после вылета из "Шереметьево" экстренно вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек.
В качестве основных версий ЧП следствие называло недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр сотрудников, а также неисправность самолета и метеоусловия. Расследование продолжается.
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Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Sukhoi SuperjetРостехСергей ЧемезовЭкономика
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Чемезов заявил, что ему известны предварительные итоги по аварии SSJ100
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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