Чемезов назвал Superjet "прекрасной машиной", но не без детских болезней

С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 июн – РИА Новости. Sukhoi Superjet 100 - отличный самолет, хотя у него и есть детские болезни, заявил в пятницу журналистам глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

"Это отличная машина, прекрасная машина. Ну, есть детские болезни. [СМИ] пишут, когда отложили рейс Superjet, но в процентом соотношении процентов 70 отказов всех выпадает на Boeing, на Airbus", - сказал Чемезов на Петербургском международном экономическом форуме.

Внимание общественности к Superjet оказалось приковано после инцидента 5 мая, когда самолет "Аэрофлота" после вылета из "Шереметьево" экстренно вернулся в аэропорт и совершил жесткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Погиб 41 человек.