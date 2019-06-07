Пять украинских оппозиционных партий объединились для участия в выборах

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились для участия в парламентских выборах, заявил в пятницу заместитель главы парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.