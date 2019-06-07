Пять украинских оппозиционных партий объединились для участия в выборах

КИЕВ, 7 июн - РИА Новости. Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам" объединились для участия в парламентских выборах, заявил в пятницу заместитель главы парламентской фракции "Оппозиционного блока" Александр Вилкул.
"Мы объединились! Партии "Оппозиционный блок", "Партия мира и развития", "Наши", "Возрождение" и "Доверяй делам". Мы идем на выборы вместе, чтобы восстановить мир, экономику и вернуть людям достаток", - написал Вилкул в Facebook.
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. В мае президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.