Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T15:30Z
https://ria.ru/20190607/1555377385.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155521/05/1555210541_0:0:1280:720_1036x0_80_0_0_56c9e9494ef9fef2cfce1f7f4cb8ec26.jpg
РИА Новости

Задержаны еще трое фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца

15:16
4469
Никита Белянкин
Никита Белянкин
Никита Белянкин. Архивное фото
МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Оперативники задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца Никиты Белянкина, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.
Бывшего бойца спецназа ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина убили 1 июня во время массовой драки недалеко от Красногорска: мужчину ударили ножом после того, как он заступился за местного жителя, которого избивала толпа.
Ранее были задержаны четыре человека, среди них — предполагаемый убийца Белянкина Сергей Ходжоян, а также Нарек Степанян и Сурен Маркосян, которых обвиняют в групповом хулиганстве. Вину они не признают.
"Другие соучастники объявлены в розыск", — добавила Петренко.
Кроме того, она отметила, что СК работает совместно с коллегами из Армении, которые выразили готовность помочь с расследованием.
Никита Белянкин
3 июня, 16:17
"Умер в метрах от дома": что известно об убийстве спецназовца в Подмосковье
9211003
Обсудить 3
Убийство бывшего спецназовца в ПодмосковьеСледственный комитет РФМосковская областьПроисшествия
Рекомендуем
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
РИА
Новости
Украинские военные в зоне конфликта на востоке Украины
В ДНР заявили о попытке прорыва со стороны украинских военных
Пункт технического осмотра автомобилей
Путин подписал закон об обязательной фотофиксации техосмотра
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж
Лента
новостей
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян выписали из больницы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко призвал решать вопрос компенсаций из-за "Дружбы" по-деловому
Дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик Ту-22М3 на площадке осмотра авиационной техники на территории Казанского авиационного завода имени С. П. Горбунова
Военный эксперт рассказал о "неприятном сюрпризе" России для ВМС США
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Миллер заявил о готовности "Газпрома" продавать газ Украине со скидкой
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Голикова сообщила о возможном повышении пособия по уходу за ребенком
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
Маргариту Симоньян госпитализировали после инцидента с Любовью Соболь
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал о попытках торпедировать "Северный поток — 2"
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев высмеял украинского эксперта за ложь в прямом эфире "России 1"
Главный исполнительный директор ПАО НК Роснефть Игорь Сечин на сессии Мировая экономика в поисках баланса в рамках Петербургского международного экономического форума — 2019. 6 июня 2019
Песков прокомментировал слова Сечина о контроле США над "Русалом"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
16:31Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин
16:30Президент Болгарии напомнил, за что в республике благодарны России
16:29Словакия надеется, что Евросоюз и США не перейдут к торговой войне
Лента новостейМолния