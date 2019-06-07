Задержаны еще трое фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Оперативники задержали еще троих подозреваемых по делу об убийстве в Подмосковье бывшего спецназовца Никиты Белянкина, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Бывшего бойца спецназа ГРУ, участника боевых действий в Сирии Никиту Белянкина убили 1 июня во время массовой драки недалеко от Красногорска: мужчину ударили ножом после того, как он заступился за местного жителя, которого избивала толпа.

Ранее были задержаны четыре человека, среди них — предполагаемый убийца Белянкина Сергей Ходжоян, а также Нарек Степанян и Сурен Маркосян, которых обвиняют в групповом хулиганстве. Вину они не признают.

"Другие соучастники объявлены в розыск", — добавила Петренко.