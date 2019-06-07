В ДНР заявили о гибели трех человек за неделю из-за обстрелов

ДОНЕЦК, 7 июня — РИА Новости. Три человека погибли и пять получили ранения в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшую неделю из-за боевых действий, заявил в пятницу журналистам представитель аппарата омбудсмена ДНР.

"С 31 мая по 6 июня 2019 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили пять человек, из которых один военнослужащий... погибли трое военнослужащих республики", — сказал представитель ведомства.