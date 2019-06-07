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РИА Новости

Ученые назвали еще одно опасное качество электронных сигарет

15:14
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© Fotolia / nitoДевушка с электронной сигаретой
Девушка с электронной сигаретой
© Fotolia / nito
МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Курение вейпов может заметно ухудшить работу легких, так как вырабатываемый ими никотиновый пар препятствует выводу мокроты из дыхательных путей. К такому выводу пришли медики, опубликовавшие статью в American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

"Никотиновые электронные сигареты совсем не безвредны, как считают их любители. Как минимум, они повышают риск развития хронического бронхита. Наше открытие и наблюдения других ученых заставляют сомневаться в том, что их можно использовать для борьбы с курением, учитывая их связь с болезнями легких", — рассказывает Маттиас Салате (Matthias Salathe) из университета Канзаса (США).

В последние два года, благодаря бурному росту популярности электронных сигарет среди курильщиков, ученые начали активно интересоваться тем, обладают ли подобные испарители теми полезными свойствами, которые им приписывают их изготовители, и насколько они менее вредны для здоровья, чем обычные сигареты.
Эти исследования привели к противоречивым результатам. В целом, табачный дым был признан более опасным для здоровья легких и всего тела человека, однако испарения электронных сигарет, как недавно выяснили ученые, содержат в себе множество канцерогенов и токсинов, вырабатываемых в результате "сжигания" части испаряемой жидкости на спирали накаливания.
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Вдобавок, относительно недавно американские врачи обнаружили, экспериментируя на мышах, что курение вейпов может делать стенки артерий и вен более ломкими и приводить к развитию серьезных проблем с сердцем. Кроме того, они нашли следы бактерий и грибков в жидкости для вейпов и доказали, что они не отвращают, а привлекают людей к реальным сигаретам, вопреки тому, что заявляют их производители.
Салате и его коллеги почти случайно открыли еще одно негативное качество вейпов, сближающее их с обычными табачными изделиями, наблюдая за тем, как сигаретный дым и испарения их электронных "кузин" влияли на работу дыхательных путей в легких овец.
Трахеи, бронхи и другие части органов дыхания человека и животных покрыты особыми бокаловидными клетками, которые вырабатывают слизь, защищающую легкие от инфекций, пыли и повреждений. В свою очередь, эти тельца имеют множество выростов, так называемых ресничек, помогающих им избавляться от старой мокроты и выводить ее из организма.
Табачный дым, как показали опыты авторов статьи на культурах человеческих клеток и на лабораторных овцах, нарушает работу этой "транспортировочной системы" и заставляет реснички медленнее биться. Пытаясь понять, что происходит, ученые проследили за тем, как поменялась работа этих клеток при контакте с дымом.
Оказалось, что проблемы с работой бокаловидных клеток были напрямую связаны с никотином, а не с другими компонентами табачного дыма. Это вещество воздействовало на один из рецепторов на поверхности этих телец, TRPA1, что, по всей видимости, заставляло их реже "взмахивать" ресничками.
Подобное открытие удивило ученых, так как данный белок раньше связывался не с работой легких, а с реакцией кожи и других внешних органов на холод, горчицу, слезоточивые газы или другие раздражители. С другой стороны, биологи давно знали, что TRPA1 умеет соединяться с никотином, что иногда приводит к развитию чесотки или раздражения кожи у курильщиков, пытающихся бросить табак пи помощи никотиновых пластырей или спреев.
Столкнувшись с подобным свойством никотина, ученые проверили, будут ли испарения электронных сигарет влиять на работу легких таким же образом. Для этого они закупили несколько популярных марок вейпов и жидкостей для них, подключили их к специальному роботу-"курильщику" и ввели полученный пар в легкие овец.
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Эти опыты показали, что вейпы действовали на легкие так же сильно, как и обычный табачный дым, но при этом нарушения в работе ресничек длились заметно дольше из-за того, что никотина в их жидкости и паре содержится заметно больше, чем в сигаретах. Выкуривание всего двух "сигарет" уменьшало скорость движения мокроты примерно в два раза, причем этот эффект сохранялся на протяжении шести часов.
Все это, как считают исследователи, говорит о том, что вейпы не менее опасны для здоровья легких, чем обычные сигареты. Вдобавок, наличие подобного свойства у никотина объясняет то, почему любители электронных сигарет столь же часто страдают от бронхита, хронической обструктивной болезни легких и других проблем с дыханием, как и классические курильщики.
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