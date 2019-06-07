Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T15:11Z
https://ria.ru/20190607/1555376945.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

15:11
5982
МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.
Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту беременности школьницы начальных классов в Подмосковье.
Дмитрий Баласов, обвиняемый в серии изнасилований, нападений и одном убийстве, на заседании суда в Екатеринбурге
3 июня, 09:28
На Урале обвиняемый в изнасилованиях и убийстве получил пожизненный срок
"По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, девочка из полной семьи, в поле зрения комиссии семья не попадала", - сказала Мишонова.
По данным омбудсмена, информация о том, что у девочки с особенностями развития 2008 года рождения во время осмотра была выявлена беременность на большом сроке, поступила в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Лыткарино из женской консультации.
В следствии ранее сообщили, что с июня 2018 года по январь этого года мужчина неоднократно насиловал малолетнюю подругу своей дочери. Врачи в ходе осмотра девочки выявили 21-22 неделю беременности.
41224917
Обсудить 4
ЛыткариноПроисшествия
Рекомендуем
В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку
РИА
Новости
Никита Белянкин
Задержаны еще трое фигурантов дела об убийстве бывшего спецназовца
В Петербурге госпитализировали младенцев, оставленных без присмотра
Появилось видео с места взрыва, прогремевшего в шведском Линчепинге
Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге
Лента
новостей
Хвостовая часть самолета SSJ-100, совершившего жесткую посадку в московском аэропорту Шереметьево
Чемезов заявил, что ему известны предварительные итоги по аварии SSJ100
Газокомпрессорная станция. Архивное фото
Миллер заявил о готовности "Газпрома" продавать газ Украине со скидкой
Пять украинских оппозиционных партий объединились для участия в выборах
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин осудил попытки США распространить свою юрисдикцию на весь мир
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отвечает на вопросы журналистов у здания Верховного суда Украины
Москалькова прокомментировала приговор россиянке Осиповой в США
В Подмосковье задержали подозреваемого в изнасиловании 11-летней школьницы
Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота Адмирал Виноградов
Крейсер ВМС США пересек курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал главный источник нестабильности в мире
В Московской области задержали женщину, которая была в розыске 17 лет
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Девушка с электронной сигаретой
Ученые назвали еще одно опасное качество электронных сигарет
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
16:51Минсельхоз Сербии предупредил жителей Белграда о нашествии кабанов
16:51ГПУ завела дело из-за призыва снять блокаду Донбасса
16:50На Украине назвали число погибших военных с начала операции в Донбассе
16:49США могут выслать обучающихся полетам на F-35 турецких пилотов к 31 июля
16:48Для развития сквозных технологий нужна гибкая правовая среда, считает Путин
16:48Адвокат объяснил, зачем выложил фото с репетиции похорон Алибасова
16:47США перенесли повышение пошлин на ряд товаров из Китая на две недели
16:43В Петербурге предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах
16:42Россия открыта для работы со всеми, включая США, заявил Путин
16:41Семья Алибасова решила подать в суд на производителя средства для труб
16:40В Совфеде призвали поднять в ООН вопрос запрета санкций по лекарствам
16:36Пашинян назвал сотрудничество ЕАЭС и Евросоюза неизбежным
16:36Путин на вопрос о схватке за первенство ответил китайской пословицей
16:35Суд арестовал второго подозреваемого в убийстве бизнесмена Калмановича
16:35Путин заявил, что Россия и Китай не создают военных союзов
16:34СЖР держит на контроле ситуацию с задержанием корреспондента "Медузы"
16:34Путин рассказал, что накануне говорил с Си Цзиньпинем до полуночи
16:31Число факторов неопределенности в международных делах растет, заявил Путин
16:30Президент Болгарии напомнил, за что в республике благодарны России
16:29Словакия надеется, что Евросоюз и США не перейдут к торговой войне
Лента новостейМолния