Семья беременной 11-летней школьницы из Подмосковья не стояла на учете

МОСКВА, 7 июн - РИА Новости. Беременная в результате изнасилования 11-летняя девочка начальных классов из подмосковного Лыткарино росла в полной семье, которая не стояла на учете, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело по факту беременности школьницы начальных классов в Подмосковье.

"По данным областной комиссии по делам несовершеннолетних, девочка из полной семьи, в поле зрения комиссии семья не попадала", - сказала Мишонова.

По данным омбудсмена, информация о том, что у девочки с особенностями развития 2008 года рождения во время осмотра была выявлена беременность на большом сроке, поступила в отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Лыткарино из женской консультации.