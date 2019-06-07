Чемезов заявил, что ему известны предварительные итоги по аварии SSJ100

"Результата пока нет, и говорить пока рано", - сказал в кулуарах ПМЭФ Чемезов, отвечая на вопрос об итоге расследования.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы из 78 находившихся на борту погиб 41 человек. В качестве основных версий ЧП следствие называло недостаточную квалификацию пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия. Межгосударственный авиационный комитет заявил 5 июня, что опубликует предварительный отчет по катастрофе в ближайшее время.