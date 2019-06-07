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РИА Новости

Силовики 118 раз за неделю нарушили перемирие, заявили в ДНР

15:06
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ДОНЕЦК, 7 июн - РИА Новости. Украинские силовики 118 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, ранения получили четыре человека, сообщил журналистам заместитель начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Эдуард Басурин.
Ранее в военном ведомстве заявляли, что в период с 24 по 31 мая украинские силовики 94 раза нарушили режим прекращения огня.
"Всего за прошедшую неделю зафиксировано 118 обстрелов по районам 12 населенных пунктов республики... Всего за неделю по территории нашей республики противник выпустил 13 артиллерийских снарядов калибром 122 миллиметра, 315 мин, из них 166 калибром 120 миллиметров, три противотанковые управляемые ракеты... В результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины за прошедшую неделю четверо мирных жителей получили ранения различных степеней тяжести", - сказал Басурин.
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