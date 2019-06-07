Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Сети появилось В Сети появилось видео с места взрыва в центре шведского города Линчепинг.

На кадрах видно, что территория, где произошел взрыв, оцеплена. В близлежащих домах выбиты стекла. На месте происшествия работают полиция и спасательные службы.

Взрыв прогремел около 9 часов по местному времени. В результате инцидента 25 человек получили легкие травмы.