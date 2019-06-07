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РИА Новости

Появилось видео с места взрыва в шведском Линчепинге

15:06
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. В Сети появилось видео с места взрыва в центре шведского города Линчепинг.
На кадрах видно, что территория, где произошел взрыв, оцеплена. В близлежащих домах выбиты стекла. На месте происшествия работают полиция и спасательные службы.
Взрыв прогремел около 9 часов по местному времени. В результате инцидента 25 человек получили легкие травмы.
Как заявил местному изданию Corren представитель компании-владельца здания, взрыв не связан с утечкой газа. Причины произошедшего выясняются.
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