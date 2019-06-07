Путин анонсировал появление в России так называемого цифрового омбудсмена

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. "Цифровой омбудсмен" для решения проблем бизнеса заработает в России уже в этом году, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Уже в нынешнем году будет запущена цифровая платформа, своеобразный "цифровой омбудсмен", с помощью которой предприниматели смогут сообщать обо всех незаконных действиях со стороны представителей правоохранительных органов. И такая открытость, на мой взгляд, может стать залогом доверия между обществом, бизнесом и государством", - заявил Путин на пленарной сессии ПМЭФ.