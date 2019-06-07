Россия готова к вызовам и переменам, заявил Путин

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил о готовности страны к вызовам и переменам, подчеркнул, что Россия приглашает всех к широкому, равноправному сотрудничеству.

"Дорогие друзья, Россия готова к вызовам и к переменам. Мы приглашаем всех к широкому, равноправному сотрудничеству", - заверил Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ в пятницу.