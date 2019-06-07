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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Газпром будет поставлять немецкой VNG до 3,5 миллиардов кубов газа в год

15:01
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© РИА Новости / Алексей ДаничевЛоготип "Газпрома" на заводе по производству труб для газопровода
Логотип Газпрома на заводе по производству труб для газопровода
© РИА Новости / Алексей Даничев
Логотип "Газпрома" на заводе по производству труб для газопровода. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. "Газпром" в 2021-2022 годах будет поставлять немецкой VNG газ в объеме до 3,5 миллиарда кубометров в год, сообщает российский газовый холдинг. Соответствующий документ компании подписали в ходе ПМЭФ.
"Сегодня в рамках Петербургского международного экономического форума-2019 председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и председатель правления VNG AG Ульф Хайтмюллер подписали основные условия поставок газа компании VNG Handel & Vertrieb (дочерняя компания VNG AG)", - говорится в сообщении "Газпрома".
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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Петербургский международный экономический форумПетербургский международный экономический форум (фонд)ГазпромГерманияРоссияЭкономика
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