Газпром будет поставлять немецкой VNG до 3,5 миллиардов кубов газа в год

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн – РИА Новости. "Газпром" в 2021-2022 годах будет поставлять немецкой VNG газ в объеме до 3,5 миллиарда кубометров в год, сообщает российский газовый холдинг. Соответствующий документ компании подписали в ходе ПМЭФ.