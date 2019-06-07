Путин назвал российские контрольно-надзорные функции для бизнеса архаичными

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Архаичные и избыточные контрольно-надзорные функции пока еще мешают развитию бизнеса в России, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Позитивные изменения в деловом климате, в качестве административных процедур есть, но и острых проблем, которые волнуют бизнес, еще достаточно. Прежде всего, это архаичность и явная избыточность контрольно-надзорной сферы, необоснованное, а порой и просто противоправное вторжение правоохранительных органов в деловую среду, в работу компаний", - заявил Путин на пленарной сессии ПМЭФ.

Глава государства напомнил, что в текущем году в России запустили самую масштабную со времен СССР глубокую и кардинальную реформу в сфере контроля и надзора, с 1 января 2020 года прекращается действие всей прежней и устаревшей нормативно-правовой базы, взамен должна быть сформирована четкая система требований, исключено любое дублирование полномочий госорганов, ограничены основания для внеплановых проверок, закреплен риск-ориентированный подход.