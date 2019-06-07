Путин заявил о дальнейшей либерализации в отношениях с бизнесом

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Работа по дальнейшей либерализации законодательства в сфере отношений правоохранителей и бизнеса будет продолжаться, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Что касается отношений бизнеса и правоохранительных структур: логика наших действий заключается в следующем - это дальнейшая либерализация законодательства, укрепление гарантий и прав собственности, исключение даже формальных возможностей для злоупотребления правом, для давления на бизнес, последовательное очищение правоохранительных структур и судебной системы от недобросовестных лиц", - заявил Путин на пленарной сессии ПМЭФ.