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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин назвал главный источник нестабильности в мире

14:59
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Никольский
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Попытки монополизации новой технологической волны являются главным источником нестабильности в мире, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных. И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый, иной уровень проблему глобального неравенства, как между странами и регионами, так и внутри самих государств. Но это, а это, как мы хорошо понимаем, и есть главный источник нестабильности", - заявил Путин на пленарной сессии ПМЭФ.
"По сути формируется, или происходит попытка формировать два мира, и между ними пропасть постоянно растет. Когда у одних есть доступ к самым передовым системам образования, здравоохранения, к современным технологиям, у других же - нет перспектив, шансов вырваться даже из нищеты, а кто-то и вовсе балансирует на грани выживания", - добавил российский лидер.
Он отметил, что сегодня свыше 800 миллионов человек в мире не имеют доступа к питьевой воде, около 11 процентов населения планеты недоедает.
"Система, если в ее основе все более очевидная несправедливость, никогда не будет устойчивой и сбалансированной", - заключил Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
14:57
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Петербургский международный экономический форумВладимир ПутинРоссияВ мире
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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