Путин назвал главный источник нестабильности в мире

"Монополия всегда означает концентрацию доходов у немногих за счет всех остальных. И в этом смысле попытки монополизировать новую технологическую волну, ограничить доступ к ее плодам выводят на совершенно новый, иной уровень проблему глобального неравенства, как между странами и регионами, так и внутри самих государств. Но это, а это, как мы хорошо понимаем, и есть главный источник нестабильности", - заявил Путин на пленарной сессии ПМЭФ.