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РИА Новости

Мэр Якутска заявила, что не верит в виновность своего заместителя

14:57
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© Фото : официальный сайт Окружной администрации ЯкутскаМэр Якутска Сардана Авксентьева
Мэр Якутска Сардана Авксентьева
© Фото : официальный сайт Окружной администрации Якутска
ЯКУТСК, 7 июн - РИА Новости. Мэр Якутска Сардана Авксентьева заявила, что задержание ее заместителя Василия Гоголева по подозрению во взяточничестве может быть провокацией, поскольку он начал расследование "по тысячам земельных участков, полученных незаконным путем", сообщает пресс-служба главы города.
Авксентьева заявила, что не верит в виновность своего заместителя. "Я не знаю обстоятельств дела, но не верю, что он мог совершить такое. По моему поручению он начал очень серьезное расследование по тысячам земельных участков, полученных незаконным путем. Нельзя исключать и провокаций. Уверена, что следствие во всех обстоятельствах объективно разберется", - цитирует мэра пресс-служба.
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По данным следствия, Гоголев получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей". В обмен на взятку, полагает Следственный комитет, чиновник выдал "разрешение на увеличение этажности при строительстве данного дома с 13 до 16 этажей".
Взятку, по данным СК, передали через двух посредников не лично заммэра, а строительной компании, которую он основал и возглавлял до прошлого года, когда перешел на работу в мэрию. В пятницу Гоголев и посредники были задержаны. На время следствия заммэра отстранен от должности.
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