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РИА Новости

В Германии участницу шоу талантов с Украины убили и сбросили в реку

14:56
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МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. В Германии нашли мертвой 33-летнюю участницу шоу талантов Das Supertalent Аллу Клишту, сообщает Daily Mail.
Женщина родилась на Украине, но в последние годы жила в Германии. Акробатка и танцовщица, рекордсмен по количеству вращений обруча, она работала в развлекательных центрах и ходила на кастинги в телевизионных шоу. Клишта несколько раз выступала на сцене Das Supertalent, а также его украинском и румынском аналогах.
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В конце апреля Клишта не пришла на работу, ее коллеги обратились в полицию. Женщину искали почти месяц, в итоге ее тело нашли в реке Рейн.
Как показало вскрытие, смерть наступила не в результате утопления. Следствие считает, что Клишту убили в другом месте, а труп скинули в воду. По подозрению в убийстве задержан ее бывший молодой человек.
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