Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке

ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Заммэра Якутска Василий Гоголев, задержанный по подозрению во взяточничестве на 114 миллионов рублей, отстранен от должности на период следствия, сообщил пресс-секретарь главы городского округа "Город Якутск" Алексей Толстяков.

"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении заместителя главы по развитию территорий ГО "Город Якутск", руководством окружной администрации принято решение об отстранении должностного лица на период проведения следственных и оперативных мероприятий. Временно исполняющим обязанности заместителя главы по развитию территорий назначен Григорьев Евгений Николаевич, ранее занимавший должность директора в ООО МСЗ "Агентство по развитию территорий", - отметил Толстяков.

По данным следствия, Гоголев получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей". В обмен на взятку, полагает Следственный комитет, чиновник выдал "разрешение на увеличение этажности при строительстве данного дома с 13 до 16 этажей".