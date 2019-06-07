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РИА Новости

Заммэра Якутска временно отстранили от должности из-за дела о взятке

14:54
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ЯКУТСК, 7 июн – РИА Новости. Заммэра Якутска Василий Гоголев, задержанный по подозрению во взяточничестве на 114 миллионов рублей, отстранен от должности на период следствия, сообщил пресс-секретарь главы городского округа "Город Якутск" Алексей Толстяков.
"В связи с возбуждением уголовного дела в отношении заместителя главы по развитию территорий ГО "Город Якутск", руководством окружной администрации принято решение об отстранении должностного лица на период проведения следственных и оперативных мероприятий. Временно исполняющим обязанности заместителя главы по развитию территорий назначен Григорьев Евгений Николаевич, ранее занимавший должность директора в ООО МСЗ "Агентство по развитию территорий", - отметил Толстяков.
Взятка. Архивное фото.
14:02
Самые крупные взятки в России в 2010-2019 годах
По данным следствия, Гоголев получил от одного из девелоперов, строящих многоэтажный дом, "взятку в виде имущественных прав на недвижимость в данном строящемся доме в размере 1491 квадратный метр на 114 миллионов рублей". В обмен на взятку, полагает Следственный комитет, чиновник выдал "разрешение на увеличение этажности при строительстве данного дома с 13 до 16 этажей".
Взятку, по данным СК, передали через двух посредников не лично заммэра, а строительной компании, которую он основал и возглавлял до прошлого года, когда перешел на работу в мэрию. В пятницу Гоголев и посредники были задержаны.
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