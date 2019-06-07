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РИА Новости
Ростовская область

Губернатор Ростовской области подписал на ПМЭФ соглашения на 187,5 млрд руб

14:51
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУчастники Петербургского международного экономического форума 2019
Участники Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн – РИА Новости. Власти Ростовской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на общую сумму свыше 187,5 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.
"В результате подписанных соглашений на ПМЭФ-2019 суммарный объем инвестиций в экономику Ростовской области составит свыше 187,5 миллиарда рублей", - говорится в информации. Соглашения о сотрудничестве и дальнейшем развитии касались как финансового сектора, так и ряда отраслей промышленности и социальной сферы.
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Крупнейшее соглашение было заключено с "Юг Энерго", согласно которому компания в 2020-2030 годы инвестирует в развитие "Новошахтинского завода нефтепродуктов" 177 миллиардов рублей. "Несколько сотен новых рабочих мест - это то, что нам нужно, особенно в шахтерских территориях. Правительство области будет сопровождать проект… Естественно, наша принципиальная задача - это вопросы экологии, чистого воздуха, территории", - приводятся слова губернатора области Василия Голубева.
Ритейлер "Магнит" взяла на себя обязательство открыть около 500 новых магазинов в Ростовской области до 2021 года, вложив в проект порядка 6 миллиардов рублей. Компания Mars готовится в 2020 году построить в регионе вторую линию по выпуску влажных кормов для животных стоимостью 1,1 миллиарда рублей, удвоив производственные мощности. Табачная компания JTI планирует вложить в свое ростовское предприятие "Донской табак" свыше 12 миллионов долларов.
В финансовой сфере губернатор региона и зампрезидента - председателя правления ВТБ Денис Бортников подписали план мероприятий, предусматривающих, в том числе, участие банка в реализации региональных инвестпроектов, социальных программах, программах поддержки малого бизнеса. Еще одно соглашение подписано с Черноморским банком торговли и развития.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. Форум проводится с 1997 года, с 2006 года - под патронатом и при участии президента РФ. Форум является площадкой для общения представителей деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, стоящих перед Россией, развивающимися рынками и миром в целом. В прошлом году форум посетили 17 тысяч гостей из 143 стран. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером.
Стенд банка ВТБ на Петербургском международном экономическом форуме-2019
13:48
ВТБ в рамках ПМЭФ-2019 подписал шесть соглашений с главами регионов
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