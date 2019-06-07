Губернатор Ростовской области подписал на ПМЭФ соглашения на 187,5 млрд руб

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн – РИА Новости. Власти Ростовской области подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашения на общую сумму свыше 187,5 миллиарда рублей, сообщает правительство региона.

"В результате подписанных соглашений на ПМЭФ-2019 суммарный объем инвестиций в экономику Ростовской области составит свыше 187,5 миллиарда рублей", - говорится в информации. Соглашения о сотрудничестве и дальнейшем развитии касались как финансового сектора, так и ряда отраслей промышленности и социальной сферы.

Крупнейшее соглашение было заключено с "Юг Энерго", согласно которому компания в 2020-2030 годы инвестирует в развитие "Новошахтинского завода нефтепродуктов" 177 миллиардов рублей. "Несколько сотен новых рабочих мест - это то, что нам нужно, особенно в шахтерских территориях. Правительство области будет сопровождать проект… Естественно, наша принципиальная задача - это вопросы экологии, чистого воздуха, территории", - приводятся слова губернатора области Василия Голубева.

Ритейлер "Магнит" взяла на себя обязательство открыть около 500 новых магазинов в Ростовской области до 2021 года, вложив в проект порядка 6 миллиардов рублей. Компания Mars готовится в 2020 году построить в регионе вторую линию по выпуску влажных кормов для животных стоимостью 1,1 миллиарда рублей, удвоив производственные мощности. Табачная компания JTI планирует вложить в свое ростовское предприятие "Донской табак" свыше 12 миллионов долларов.

В финансовой сфере губернатор региона и зампрезидента - председателя правления ВТБ Денис Бортников подписали план мероприятий, предусматривающих, в том числе, участие банка в реализации региональных инвестпроектов, социальных программах, программах поддержки малого бизнеса. Еще одно соглашение подписано с Черноморским банком торговли и развития.