Путин: надо оградить товары первой необходимости от торговых войн и санкций

"Нужно исходить из сложившихся ситуаций и реальных проблем, реально смотреть на то, что происходит в мире. В качестве хотя бы первого шага предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики. А именно - оградить от торговых и санационных войн поставки товаров первой необходимости: лекарств, медицинского оборудования. А также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат. Речь, как вы понимаете, идет о тех направлениях, которые важны для здоровья миллионов, можно сказать, миллиардов людей, для всей планеты", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.