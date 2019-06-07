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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин: надо оградить товары первой необходимости от торговых войн и санкций

14:50
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Надо оградить товары первой необходимости, включая медикаменты, от торговых войн и санкций, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нужно исходить из сложившихся ситуаций и реальных проблем, реально смотреть на то, что происходит в мире. В качестве хотя бы первого шага предлагаем, говоря терминами дипломатии, провести своего рода демилитаризацию ключевых сфер глобальной экономики. А именно - оградить от торговых и санационных войн поставки товаров первой необходимости: лекарств, медицинского оборудования. А также систем для ЖКХ, энергетики, которые позволяют снижать нагрузку на окружающую среду и климат. Речь, как вы понимаете, идет о тех направлениях, которые важны для здоровья миллионов, можно сказать, миллиардов людей, для всей планеты", - сказал Путин на пленарном заседании ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев на Петербургском международном экономическом форуме-2019
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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