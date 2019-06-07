Путин призвал усилить экономические институты ООН

"Повестка технологического развития должна объединять страны и людей, а не разобщать их, для этого нам нужны справедливые принципы взаимодействия в таких ключевых областях, как высокотехнологичные услуги, образование, трансфер технологий, отраслей новой цифровой экономики и глобальное информационное пространство", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

По словам президента, "выстроить подобную гармоничную систему будет, безусловно, непросто, но это лучший рецепт восстановления взаимного доверия, и другого пути у нас нет".

"Нужно вести эту работу вместе, понимая масштаб глобальных вызовов новой эпохи и свою ответственность за завтрашний день, использовать для этого и потенциал ООН, уникальной по представительству организации, усилив ее экономические институты, а также эффективнее задействовать формат таких новых объединений, как "Группа двадцати", - добавил Путин.