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РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Путин призвал усилить экономические институты ООН

14:49
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в пятницу заявил о необходимости усиления экономических институтов ООН.
"Повестка технологического развития должна объединять страны и людей, а не разобщать их, для этого нам нужны справедливые принципы взаимодействия в таких ключевых областях, как высокотехнологичные услуги, образование, трансфер технологий, отраслей новой цифровой экономики и глобальное информационное пространство", - сказал он, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
По словам президента, "выстроить подобную гармоничную систему будет, безусловно, непросто, но это лучший рецепт восстановления взаимного доверия, и другого пути у нас нет".
"Нужно вести эту работу вместе, понимая масштаб глобальных вызовов новой эпохи и свою ответственность за завтрашний день, использовать для этого и потенциал ООН, уникальной по представительству организации, усилив ее экономические институты, а также эффективнее задействовать формат таких новых объединений, как "Группа двадцати", - добавил Путин.
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
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LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
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