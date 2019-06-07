Путин: мир может столкнуться с недобросовестной конкуренцией в экологии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Экологические и климатические проблемы чреваты масштабными потрясениями; при этом велик риск, что мир в будущем столкнется с попытками использовать эту тему для недобросовестной конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ.

"Проблемы чреваты масштабными потрясениями, включая новый, неуправляемый всплеск миграции, рост нестабильности и подрыв безопасности в ключевых регионах планеты. При этом велик риск, что вместо общих усилий по решению экологических и климатических проблем мы столкнемся с попытками и эту тему использовать для недобросовестной конкуренции", - сказал Путин.