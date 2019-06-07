Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что надо переосмыслить роль доллара, превратившегося в инструмент давления эмитента на весь мир, отметив при этом, что доверие к доллару в мире падает.

"Что касается финансов, отмечу: основные глобальные институты здесь были созданы еще в рамках Бреттон-Вудской системы 75 лет назад. Пришедшая ей на смену в 70-х годах Ямайская валютная система, подтвердив приоритет доллара, по сути, не решила главных проблем: в первую очередь, сбалансированности валютных отношений и торгового обмена. За это время появились новые экономические центры, повысилась роль региональных валют, изменился баланс сил и интересов", - сказал глава государства, выступая на ПМЭФ.

Путин не советует делать ставку на доллар pic.twitter.com/xWD7oJSdMY — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 7 июня 2019 г.

"Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир. Кстати, на мой взгляд, большая ошибка американских финансовых властей, но и политических центров - сами подрывают свои преимущества, созданные во время создания этой Бреттон-Вудской системы - доверие к доллару падает просто", - заключил президент.