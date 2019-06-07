Доверие к доллару в мире падает, заявил Путин

"...Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир. Кстати, на мой взгляд, большая ошибка американских финансовых властей, но и политических центров - сами подрывают свои преимущества, созданные во время создания этой Бреттон-Вудской системы - доверие к доллару падает просто", - заключил президент.