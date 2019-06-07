Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-07T14:48Z
https://ria.ru/20190607/1555375411.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155537/52/1555375233_0:0:2708:1523_1036x0_80_0_0_9b237c61ff1fde85fe22cea6fe878ec6.jpg
РИА Новости
Петербургский международный экономический форум

Доверие к доллару в мире падает, заявил Путин

14:48
1156
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн - РИА Новости. Президент Владимир Путин заявил, что доверие к доллару в мире падает.
"...Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир. Кстати, на мой взгляд, большая ошибка американских финансовых властей, но и политических центров - сами подрывают свои преимущества, созданные во время создания этой Бреттон-Вудской системы - доверие к доллару падает просто", - заключил президент.
Женщина расплачивается наличными в Нью-Йорке
08:00
Американские СМИ: планета уползает из-под власти доллара, что делать
Петербургский международный экономический форум в 2019 году проходит 6-8 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером ПМЭФ.
1922003
Обсудить 0
Петербургский международный экономический форумПМЭФ-2019Владимир ПутинРоссияЭкономика
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин призвал переосмыслить роль доллара в мире
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Политика экономического эгоизма ведет к войнам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал главный источник нестабильности в мире
Американский крейсер Chancellorsville
ВМС США прокомментировали инцидент с российским кораблем
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин назвал российские контрольно-надзорные функции для бизнеса архаичными
Президент Украины Владимир Зеленский
В ДНР прокомментировали заявление Зеленского об ответном огне в Донбассе
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума 2019
Путин рассказал о попытках торпедировать "Северный поток — 2"
Пять украинских оппозиционных партий объединились для участия в выборах
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин расширил перечень освобождаемых от применения онлайн-касс
Путин призвал оградить товары первой необходимости от торговых войн и санкций
Путин: надо оградить товары первой необходимости от торговых войн и санкций
Севморзавод спустил на воду понтоны для перевозки арок моста через Керченский пролив
Бывший завод Порошенко передадут в госсобственность России
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Володин призвал прекратить рукоплескать Зеленскому
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин осудил попытки США распространить свою юрисдикцию на весь мир
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с участниками Российско-китайского энергетического форума на полях Петербургского международного экономического форума 2019
Путин считает, что у происходящих в мире изменений нет аналогов в истории
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Посольство России запросило у центра в Портон-Дауне данные о ЧП в Солсбери
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
LIVE: Пленарная сессия ПМЭФ-2019Пленарное заседание ПМЭФ с участием Владимира Путина. Онлайн-репортаж13:50
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
17:36На Украине возбудили дело из-за призыва запретить ответный огонь в Донбассе
17:33Зеленский пока себя никак не проявил, заявил Путин
17:32Дуров предложил сотрудникам "Яндекса" перейти на работу в Telegram
17:32Путин пообещал подумать, как инвесторам под следствием избежать ареста
17:32Президент Болгарии призвал просчитывать последствия при введении санкций
17:27Премьер Словакии заявил, что антироссийские санкции не помогают никому
17:27В Госдуме прошла учебная эвакуация
17:26Слова Путина о Зеленском вызвали смех в зале
17:26Смартфоны Huawei оставят без Facebook, Instagram и WhatsApp
17:23Путин рассказал о потерях Болгарии из-за отказа от Южного потока
17:21В Киевской области самолет Ан-2 совершил аварийную посадку на воду
17:21СК передумал арестовывать фигуранта дела об убийстве бизнесмена Калмановича
17:21Саакашвили подтвердил, что отказался идти на выборы в Раду вместе с Кличко
17:21НАСА планирует отправлять космических туристов на МКС дважды в год
17:19Путин объяснил, почему не поздравил Зеленского с победой на выборах
17:17Путин: многое из договора о Союзном государстве до сих пор не сделано
17:17Россия не отказывается от контактов с Зеленским, заявил Путин
17:16США с появлением сильных конкурентов сменили тактику, заявил Путин
17:16Захарова оценила сообщения СМИ об условии США о признании Асада
17:14Об объединении России и Белоруссии речи нет и быть не может, заявил Путин
Лента новостейМолния